Napoli le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco | 4 misure cautelari

Le forze dell'ordine hanno arrestato quattro persone per aver favorito il clan Contini nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La causa dei provvedimenti deriva da indagini che hanno scoperto pressioni e accordi illeciti tra alcuni operatori sanitari e membri del clan. Durante l’operazione, sono stati sequestrati documenti e computer che confermano i legami tra i soggetti coinvolti e le attività illecite. Le indagini proseguono per chiarire altri dettagli sulla vicenda.

Favori al clan Contini di Napoli all'ospedale San Giovanni Bosco. Blitz congiunto questa mattina all'alba tra Guardia di Finanza e Carabinieri a Napoli. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone. Sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa aggravata dal carattere armato e di una lunga serie di reati, tra cui corruzione, estorsione, usura, riciclaggio, falsa testimonianza, falsità ideologica e accesso abusivo a sistemi informatici.