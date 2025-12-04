Da Cime tempestose a Mortal Kombat II e Supergirl | il 2026 di Warner si annuncia ricco e vario

In attesa dell'estate e di Supergirl, Warner non perde tempo e propone una serie di titoli di sicuro richiamo, da Cime tempestose a La sposa e Idoli, senza trascurare grandi autori come Almodovar. Non perde tempo Warner e non si adagia sull'attesa del prossimo grande cinecomic in arrivo, Supergirl che proseguirà il cammino iniziato da James Gunn con Superman. Nè si tira indietro nell'aprire la sua convention alle Giornate Professionali di Sorrento assicurando che la major continuerà sempre a distribuire film in sala, per dire la sua sulle voci relative alla vendita e la potenziale acquisizione da parte di Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da Cime tempestose a Mortal Kombat II e Supergirl: il 2026 di Warner si annuncia ricco e vario

