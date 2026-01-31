Dalla Russia con amore e con una malattia venerea | Bill Gates inguaiato dai file di Epstein La sua fondazione smentisce

Tra i nuovi file dell’inchiesta pubblicati dal dipartimento di Giustizia americano, spuntano documenti che coinvolgono anche Bill Gates. La fondazione del miliardario si è affrettata a smentire, ma i dettagli restano scottanti.

Tra i nomi eccellenti nei nuovi file dell’inchiesta su Jeffrey Epstein rilasciati dal dipartimento di Giustizia americano, emergono documenti scottanti su Bill Gates. In una bozza di email resa nota in queste ore, Epstein afferma che il cofondatore di Microsoft ha avuto relazioni extraconiugali. E di averlo aiutato “a trovare un farmaco per affrontare le conseguenze del sesso con ragazze russe, per facilitare appuntamenti illeciti con donne sposate”. La Gates Foundation ha negato: “Accuse assolutamente assurde provenienti da un bugiardo evidente”. Nei file anche l’ex braccio destro di Obama. Emergono anche nuovi dettagli sull’ex assistente di Barack Obama: nell’ottobre 2014, Kathy Ruemmler, in qualità di Consigliere della Casa Bianca per Barack Obama, invio’ a Epstein una bozza di dichiarazione pubblica in cui rifiutava ulteriori considerazioni per la carica di Procuratore Generale degli Stati Uniti e chiese il suo parere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti sul caso Epstein.

Bill Gates torna sotto i riflettori dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti legati al caso Epstein.

Le nuove rivelazioni degli #Epstein Files. Oltre 3 milioni e mezzo di documenti dove vengono citati i rapporti tra il finanziere morto suicida e personaggi come Bill Gates, l’ex principe Andrea ed Elon Musk. Ma anche Trump. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com facebook

