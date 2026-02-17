Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio in seguito a un’inchiesta sul quadro di Manetti, che i suoi avvocati definiscono come una “macchina del fango contro un innocente”. La decisione del giudice è arrivata durante un processo con rito abbreviato, in cui si è stabilito che le prove a carico non erano sufficienti a condannarlo. La Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci, aveva chiesto una condanna a tre anni, ma il giudice ha respinto questa richiesta. L’udienza si è svolta senza l’intervento di ulteriori testimonianze,

La sentenza è stata emessa con rito abbreviato: il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato assoluzione con la formula della vecchia insufficienza di prove, respingendo la richiesta della Procura reggiana – guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci – che aveva sollecitato una condanna a 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sgarbi assolto da accusa di riciclaggio dopo inchiesta su quadro Manetti, legali: “Macchina del fango contro un innocente”

Vittorio Sgarbi è stato assolto dal processo a Reggio Emilia riguardante il quadro di Rutilio Manetti, dopo che i giudici hanno stabilito che non ha commesso il reato di riciclaggio.

