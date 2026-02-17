Sgarbi assolto da accusa di riciclaggio dopo inchiesta su quadro Manetti legali | Macchina del fango contro un innocente
Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio in seguito a un’inchiesta sul quadro di Manetti, che i suoi avvocati definiscono come una “macchina del fango contro un innocente”. La decisione del giudice è arrivata durante un processo con rito abbreviato, in cui si è stabilito che le prove a carico non erano sufficienti a condannarlo. La Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci, aveva chiesto una condanna a tre anni, ma il giudice ha respinto questa richiesta. L’udienza si è svolta senza l’intervento di ulteriori testimonianze,
La sentenza è stata emessa con rito abbreviato: il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato assoluzione con la formula della vecchia insufficienza di prove, respingendo la richiesta della Procura reggiana – guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci – che aveva sollecitato una condanna a 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sgarbi assolto sul Manetti: insufficienza di prove, la Procura valuta l’appelloL’accusa aveva chiesto tre anni e quattro mesi di carcere. Invece Vittorio Sgarbi è stato assolto a Reggio Emilia, in abbreviato, dall’accusa di riciclaggio per il caso del quadro di Rutilio Manetti, ... ilfattoquotidiano.it
Sgarbi assolto dal caso del quadro di Manetti: le accuse erano tutte false. L’inchiesta nata da puntata di Report e articoli del Fatto, ma era macchina del fango contro un ...Vittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’. È stato infatti assolto a Reggio Emilia, in abbreviato, con la formula de ... strettoweb.com
