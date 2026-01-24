Simona Ventura al San Marino Song Contest | guiderà la finale che vale l’Eurovision 2026

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest, evento che eleggerà il rappresentante di San Marino all'Eurovision 2026. L’evento si terrà sul territorio del Titano, con la certezza di un appuntamento importante nel panorama musicale europeo. La scelta di Ventura, figura nota nel mondo dello spettacolo, segna un momento significativo per la manifestazione e per il percorso verso il grande festival internazionale.

Super Simo" sbarca sul Titano: la conduttrice annuncia la data della finalissima che decreterà il rappresentante per l'Eurovision 2026. Ecco tutti i dettagli su quando e dove vedere lo show in diretta TV. Sarà Simona Ventura a condurre la finale del San Marino Song Contest 2026, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L'evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre) e su Radio San Marino. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, decreterà il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna. Lo scorso anno la competizione europea è stata vinta da Gabry Ponte con il brano Tutta l'Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

