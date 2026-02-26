SAN MARINO SONG CONTEST 2026 | I 10 BIG E SIMONA VENTURA FIRMA FINO AL 2028

Oggi a Casa Sanremo si è svolta una conferenza stampa per annunciare i dieci artisti che accederanno direttamente alla finale del San Marino Song Contest 2026. La presentazione ha messo in evidenza le scelte fatte per questa edizione, con particolare attenzione ai nomi selezionati e alle novità in programma. La manifestazione si prepara a tornare con un ricco palinsesto di eventi e ospiti.

Si è tenuta oggi la Conferenza stampa, a Casa Sanremo, durante la quale sono stati svelati i 10 big che hanno l’acceso diretto alla finale di San Marino Song Contest 2026. Presenti il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio e Simona Ventura, conduttrice dellafinalissima del 6 marzo, che hanno annunciato importanti novità sul San Marino Song Contest. Durante la conferenza, sono state rese note le dieci Wild Card, già qualificate alla finale, con il sogno di partecipare all’Eurovision Song Contest come rappresentanti di San Martino. A questi, si aggiungeranno dieci dei quaranta semifinalisti, che si esibiranno tra il 4 ed il 5 marzo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

