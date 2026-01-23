San Marino RTV annuncia che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. La manifestazione, trasmessa in diretta sul canale 550, si svolge sotto la guida del Direttore Generale Roberto Sergio. La presenza di Ventura aggiunge un elemento di attenzione a questa edizione, che si propone di valorizzare il panorama musicale locale e internazionale.

La San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, annuncia che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e in diretta sul canale 550. Desidero, innanzitutto, ringraziare Mediaset per la disponibilità e la deroga concessa. Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata. Un grande impegno produttivo, anche in collaborazione con il socio RAI. A breve annunceremo la squadra tecnico organizzativa e l’intero cast delle tre serate in diretta (2 semifinali e la finalissima) in eurovisione su RTV dichiara Sergio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Simona Ventura conduce San Marino Song Contest 2026

Dreaming San Marino Song Contest: partono gli ultimi castingDal 27 al 31 gennaio 2026 si svolgerà l’ultima fase di casting per il Dreaming San Marino Song Contest, il principale evento di selezione degli artisti emergenti che concorreranno alla finale del San Marino Song Contest.

Leggi anche: Dreaming San Marino Song Contest: si parte con i casting il 20 novembre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Eurovision 2026 e Junior Eurovision 2025: San Marino ci sarà

Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026: «Ho sempre desiderato poterlo presentare»Simona Ventura torna su un grande palco musicale: sarà lei a condurre la finale del San Marino Song Contest, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, uno degli ... leggo.it

A condurre il San Marino song contest sarà Simona VenturaSimona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino song contest, in programma il prossimo 6 marzo al teatro Nuovo di Dogana e in diretta ... corriereromagna.it

Tantissimi i vip presenti oggi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per dare l’ultimo saluto all’imperatore della moda Valentino Garavani, scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. La nota conduttrice televisiva Simona Ventura lo ha ri - facebook.com facebook

Simona Ventura: #Valentino mi diceva "sei la mia ambasciatrice più tatuata" x.com