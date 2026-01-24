Simona Ventura condurrà il San Marino Song Contest 2026

Simona Ventura sarà la conduttrice del San Marino Song Contest 2026. Dopo aver recentemente condotto il Grande Fratello, l’artista prende in carico questa manifestazione, che lo scorso anno è stata presentata da Francesco Facchinetti e Flora Canto. La scelta di Ventura rappresenta una nuova fase per l’evento, che si conferma come un appuntamento importante nel panorama musicale internazionale.

