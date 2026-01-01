Bilancio scontro in Consiglio a Fauglia L’opposizione chiede il rinvio la maggioranza boccia I consiglieri di minoranza lasciano l’aula
Il Consiglio comunale di Fauglia si è riunito il 31 dicembre per discutere il bilancio di previsione 2026-2028. La seduta è stata caratterizzata da tensioni tra maggioranza e minoranza, con l’opposizione che ha richiesto un rinvio e la maggioranza che ha respinto la richiesta. In conseguenza, alcuni consiglieri di minoranza hanno lasciato l’aula, segnando un momento di confronto istituzionale acceso e articolato.
Nuovo scontro istituzionale nel Consiglio comunale del 31 dicembre a Fauglia sulla discussione del bilancio di previsione 2026–2028. Al punto 5 dell’ordine del giorno, il gruppo di minoranza Lista Civica Froli per Fauglia ha chiesto formalmente il rinvio a gennaio dei punti dal 5 all’11, tutti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
