Bilancio scontro in Consiglio a Fauglia L’opposizione chiede il rinvio la maggioranza boccia I consiglieri di minoranza lasciano l’aula

Il Consiglio comunale di Fauglia si è riunito il 31 dicembre per discutere il bilancio di previsione 2026-2028. La seduta è stata caratterizzata da tensioni tra maggioranza e minoranza, con l’opposizione che ha richiesto un rinvio e la maggioranza che ha respinto la richiesta. In conseguenza, alcuni consiglieri di minoranza hanno lasciato l’aula, segnando un momento di confronto istituzionale acceso e articolato.

