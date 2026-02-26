Samsung galaxy s26 copia una delle funzionalità di sicurezza più avanzate di pixel

nel panorama odierno della sicurezza delle comunicazioni, la protezione contro le frodi si muove direttamente sul dispositivo. la funzione scam detection fa leva su on-device AI per analizzare chiamate e messaggi in tempo reale, senza caricare dati su cloud. la strategia si sviluppa con una diffusione progressiva della tecnologia, accompagnata da miglioramenti mirati per le conversazioni disponibili su google messages. in ambito pixel, la funzione è stata introdotta dopo una beta di tre mesi e il rollout è partito a marzo 2025. successivamente, la stessa tecnologia è stata estesa ai telefoni galaxy di samsung, con la fascia iniziale rivolta al modello galaxy s26. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

