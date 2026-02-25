Samsung copia le funzionalità di pixel per la galaxy ai suite su s26

La serie galaxy s26 presenta una serie di funzionalità software che attingono alle soluzioni Pixel, proponendo un’integrazione più fluida con l’ecosistema Samsung e un uso quotidiano più efficiente. Le novità si concentrano sull’intelligenza artificiale, sulla gestione delle immagini e sull’assistenza contestuale, offrendo una sinergia tra due ambienti Android. La galaxy ai di galaxy s26 include strumenti mutuati dall’esperienza Pixel, integrandoli in one ui per un flusso operativo coerente. Alcune funzioni provengono direttamente dall’offerta hardware di Google, creando una continuità tra piattaforme e facilitando l’uso quotidiano. La galaxy gallery ha una versione integrata della funzione screenshots di Pixel, con una classificazione automatica basata sul contesto dell’immagine. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

