La serie Galaxy S25 riceve la quarta versione beta di One UI 8.5. Samsung ha rilasciato l’aggiornamento ai tester, con nuove funzioni come la segreteria vocale migliorata. L’update include anche patch di sicurezza e alcune ottimizzazioni delle performance. La notizia interessa chi segue da vicino gli sviluppi sui dispositivi di punta dell’azienda sudcoreana.

questa analisi sintetica descrive l’ ultima beta di one ui 8.5 destinata alla gamma galaxy s25, evidenziando dimensioni dell’aggiornamento, patch di sicurezza e nuove funzionalità. l’aggiornamento è identificato dalla build ZZAL con interventi mirati a stabilità e usabilità, in attesa della versione stabile destinata ai modelli successivi. one ui 8.5 beta 4 per galaxy s25 (firmware zzal). dimensione, versione e patch di sicurezza. la quarta beta di one ui 8.5 per la serie galaxy s25 arriva con una dimensione considerevole, pari a circa 1,48 gb, e integra la patch di sicurezza di febbraio 2026. l’aggiornamento ha l’obiettivo di consolidare la stabilità del sistema operativo in attesa di un rilascio più ampio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s25 serie riceve la quarta beta di one ui 8.5 con una nuova funzione di segreteria vocale

