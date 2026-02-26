Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:00 si gioca il match tra Sampdoria e Bari, valido per il ventisettesimo turno di Serie B. La partita mette di fronte due squadre con obiettivi diversi e si svolge allo stadio di Genova. Entrambe le formazioni cercano punti importanti per la classifica e si preparano a scendere in campo con determinazione.

Secondo anticipo del venerdì di questo ventisettesimo turno di Serie B ed è una sfida di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci ed il Bari di Longo. I blucerchiati hanno lottato nei bassifondi fino ad un mese fa, prima della recente serie positiva che li ha portati a +3 dal quintultimo posto. Il KO di Mantova ha fatto capire che c’è ancora molto da fare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Bari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Ennesima partita spareggio per la Sampdoria, a Marassi, contro il BariVenerdì 27 febbraio alle ore 21, la Sampdoria affronta il Bari di Moreno Longo che ha raccolto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I pugliesi sono penultimi in classifica e vengono a ... farodiroma.it

Sampdoria Bari, Begi? vanta un dato importante in Serie BKT! Cosa filtraSampdoria Bari, Tjaš Begi? può sorridere per un record personale nel campionato cadetto. Ecco cosa emerge La Sampdoria si prepara per il prossimo match contro il Bari, in programma venerdì 27 febbraio ... sampnews24.com

IL PRECEDENTE La Sampdoria si presenta alla sfida contro il Bari dopo la deludente sconfitta a Mantova: obiettivo riscattare questo brutto risultato. Ma com'è finita l'ultima partita giocata al Luigi Ferraris dalle due squadre Nei commenti del post p - facebook.com facebook

Sampdoria, a Bogliasco è scattata l’operazione Bari: occhi puntati su Esposito e Palma x.com