Mantova-Sampdoria sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Mantova e Sampdoria si gioca sabato 21 febbraio alle 15:00, dopo che i liguri hanno vinto sei gare consecutive. La squadra di Genova vuole continuare la serie positiva e rafforzare la fiducia dopo un buon momento. I biancorossi, quartultimi in Serie B con 23 punti, cercano di reagire dopo alcune sconfitte recenti. La sfida promette intensità e tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato importante.

La Sampdoria a Mantova per continuare la serie positiva già arrivata a sei gare e aumentare la consapevolezza di essere uscita dal tunnel, questo il tema in ottica blucerchiata ma i biancorossi, quartultimi nella classifica di Serie B con 23 punti, sei in meno dei liguri, ovviamente hanno idee diverse e proveranno a riscattarsi dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

