Après Ski in città Tira aria di montagna

L'atmosfera montana invade Grosseto con l’Après Ski in città. A partire da questo pomeriggio, numerosi locali del centro storico si trasformeranno in DJ set, offrendo un’esperienza unica ispirata alle atmosfere delle piste da sci. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera festosa e originale senza lasciare la città.

GROSSETO Arriva l’aria di montagna in città. Tutto pronto per l’Après Ski. Tanti locali del centro storico da questo pomeriggio dalle 19 si trasformeranno in dj set, aspettando i grossetani con un look "total montagna", pronto per sciare in pista. Sempre nel centro storico grossetano dalle 16.45, la Banda musicale cittadina animerà le vie del centro e alle 17.30, Edilizia Acrobatica offrirà uno spettacolo suggestivo e unico: la discesa dei Babbi Natale dal Palazzo della Provincia. Mentre il Natale al Wooden Beer arriva con " Birre e Maglioni di Natale ", in programma questa sera dalle 18, nel cuore del centro storico di Grosseto. Lanazione.it

Un carico di dignità nella neve di Urbino Anno dopo la Guerra. La città ancora porta i segni, ma è la vita di ogni giorno il vero campo di battaglia ora. Un carretto. Due figure intabarrate contro la neve che cade fitta. Lui tira, lei spinge. La strada in salita, complet - facebook.com facebook

Siamo oltre il delirio! «Le città che le hanno concesso onorificenze dovrebbero revocarle immediatamente, come fecero con quelle dedicate a Mussolini». (David Parenzo, conduttore de L’Aria che Tira su La7) Siamo davvero oltre il delirio. Le dichiarazioni di x.com