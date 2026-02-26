Salvini | Un bando ' tipo' per concessioni balneari pronto a fine marzo
"In vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari chiesti dalla Ue, per evitare che i grandi mangino i piccoli, abbiamo lavorato a un bando tipo per le concessioni balneari, che dovrà essere bollinato domani e adottato entro fine marzo. Prevede la suddivisione in lotti delle concessioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Balneari, arriva il bando-tipo del Mit ma concessioni prorogate per il 2026Il Governo ha comunicato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diffonderà il nuovo modello che regolerà i bandi per le concessioni...
Salvini, bando tipo per concessioni balneari a fine marzo(ANSA) - ROMA, 25 FEB - 'In vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari chiesti dalla Ue, per evitare che i grandi mangino i piccoli
Spiagge italiane: il ministro Salvini annuncia il bando con indennizzi entro marzoIl ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi alla Camera che il bando tipo per le concessioni demaniali sulle spiagge sarà adottato entro la fine di marzo ... livingcesenatico.it
