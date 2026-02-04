balneari arriva il bando tipo del mit ma concessioni prorogate per il 2026

Il Governo ha annunciato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prepara un nuovo modello per i bandi sulle concessioni dei territori demaniali balneari. Il testo ufficiale arriverà presto, ma nel frattempo le attuali concessioni sono state prorogate fino al 2026. Una mossa che permette ai balneari di continuare a lavorare in attesa di regole più chiare. La situazione rimane in evoluzione, con molti che aspettano di capire cosa cambierà nel futuro delle spiagge italiane.

Il Governo ha comunicato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diffonderà il nuovo modello che regolerà i bandi per le concessioni dei territori demaniali balneari. Un passo essenziale per applicare la legge sulla concorrenza del 2022 e la direttiva europea Bolkestein che stabilisce la necessità di liberalizzare il settore. Al contempo, però, il Governo si è premurato di assicurare agli attuali possessori delle licenze un altro anno di proroga. Con il decreto milleproroghe è arrivata la sicurezza di poter operare anche per l’estate 2026. Le nuove regole, se non ci saranno altre eccezioni, saranno applicate a stagione finita, dal 1° ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando su un nuovo bando di gara per le concessioni balneari.

Con l'arrivo dell'estate, i balneari italiani affrontano ancora incertezze sul futuro delle concessioni.

