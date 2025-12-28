Correte! Dramma alla partita di Serie A tifoso crolla sugli spalti | arriva l’elisoccorso

Durante la partita di Serie A tra Milan e Hellas Verona, un tifoso ha accusato un malore sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l’arrivo dell’elisoccorso. L’episodio si è verificato poco prima del calcio d’inizio, generando preoccupazione tra i presenti e gli spettatori a casa. Le autorità monitorano la situazione e aggiornano sulle condizioni del tifoso coinvolto.

Momenti di forte apprensione allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro poco prima del calcio d’inizio di Milan-Hellas Verona, in programma alle 12:30 di oggi, domenica 28 dicembre. Un tifoso si è sentito improvvisamente male ed è stato soccorso d’urgenza dal personale sanitario, per poi essere trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’uomo avrebbe accusato un arresto cardiaco mentre stava salendo le scale per raggiungere il terzo anello dello stadio. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno, nel momento in cui i tifosi di Milan e Hellas Verona stavano prendendo posto sugli spalti in vista dell’incontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

