Prevenzione oncologica visite gratuite a Livorno grazie alla Fondazione Ant | info e prenotazioni

A inizio 2026, riprende in Toscana il programma di prevenzione oncologica gratuita promosso da Fondazione Ant. Tra le prime città coinvolte c’è Livorno, dove saranno offerte visite di screening e controlli clinici senza costi. Questo servizio mira a favorire la diagnosi precoce e la tutela della salute, con informazioni e prenotazioni disponibili per chi desidera partecipare.

È ripartito con il nuovo anno, anche in Toscana, il prezioso programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant e fra le prime mete del 2026 ci sarà proprio Livorno. Nello specifico, a gennaio, saranno offerte ai cittadini residenti in città e in provincia due giornate di Progetto.

