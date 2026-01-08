La Coppa del Mondo di salto con gli maschile senza tregua si gareggia subito a Zakopane!

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2025-26 riprende con una tappa a Zakopane, in Polonia. La località, nota per la sua tradizione nel salto, ospiterà le competizioni nel prossimo fine settimana, offrendo agli appassionati un nuovo appuntamento con gli atleti di élite. Un evento importante che segna l’inizio di una serie di gare all’insegna della competizione e del talento.

La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci è prossima a vivere una tappa singolare. Nell’imminente weekend si gareggerà a Zakopane, in Polonia, località di culto per la disciplina. Sia perché il luogo vanta una tradizione secolare, sia perché il pubblico è sempre numerosissimo. Il trampolino, denominato Wielka Krokiew, è peraltro scenografico. La struttura è letteralmente incastonata nella roccia e, nonostante gli ammodernamenti a cui è stata soggetta, non ha mai cambiato il proprio profilo. Va sottolineato come, da queste parti, il vento sia sempre un fattore. Cambi di direzione, vuoti d’aria e altri scherzi talvolta non premiano il più talentuoso, bensì chi è capace di adattarsi al meglio alle condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

