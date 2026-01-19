La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2025-26 prosegue con una tappa in Giappone, presso Zao, nel corso della settimana. Questo appuntamento rappresenta una fase importante del trittico asiatico, offrendo alle atlete l’opportunità di confrontarsi in un contesto consolidato e di consolidare la propria posizione in classifica.

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci vive la tappa centrale dell’intenso trittico asiatico. Dalla Cina ci si sposta in Giappone, dove si disputerà come di consueto una doppia tappa. La novità è rappresentata dal fatto che i due appuntamenti nipponici siano in ordine invertito e che il primo sia infrasettimanale. D’altronde, in una stagione olimpica, è necessario evitare di prolungare esageratamente i tempi. Indi per cui, il Monte Zao (situato in prossimità della città di Yamagata) viene parzialmente sacrificato, venendo collocato nel cuore della settimana. Inoltre, la tappa dell’ Isola di Honshu, precede quella dell’Hokkaido e non viceversa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Zao 2026. Appuntamento infrasettimanale per la Coppa del Mondo femminile con la ‘Classica nipponica’

Leggi anche: Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun 2025. Tappa infrasettimanale, evento pre-Mondiale 2027!

Leggi anche: Salto con gli sci, la Coppa del Mondo femminile riparte abbagliata dalla ‘Supernova’ Nika Prevc

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Salto con gli sci, Zao 2026. Appuntamento infrasettimanale per la Coppa del Mondo femminile con la ‘Classica nipponica’ - 26 di salto con gli sci vive la tappa centrale dell'intenso trittico asiatico. oasport.it