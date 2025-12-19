Iren Paolo Robutti nuovo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Iren ha annunciato un importante cambiamento: Paolo Robutti è stato nominato nuovo amministratore delegato. La decisione, presa nell'incontro del 18 dicembre 2025, segna un passaggio cruciale nel percorso strategico dell'azienda, che punta a consolidare la propria crescita e innovazione nel settore energetico e dei servizi.

Nel consiglio di amministrazione tenutosi giovedì 18 dicembre 2025 a conclusione del processo volto all'avvicendamento nel ruolo di amministratore delegato di Iren Mercato (attualmente ricoperto da Gianluca Bufo, amministratore delegato e direttore generale di Iren), il consiglio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Chi è il nuovo amministratore delegato di Armani Leggi anche: Alberto Braggio nuovo amministratore delegato di La7 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Iren Mercato, Paolo Robutti designato come amministratore delegato; Valtecne, Fabio Esposito nuovo Direttore Generale dal 12 gennaio 2026; Iren Mercato, Paolo Robutti designato come amministratore delegato. Iren Mercato, Paolo Robutti nominato Amministratore Delegato - , riunitosi il 18 dicembre, ha concluso il percorso di avvicendamento alla guida di Iren Mercato S. telenord.it

Iren Mercato, Paolo Robutti designato come amministratore delegato - Il consiglio di amministrazione di Iren, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha designato in qualità di consigliere e amministratore delegato ... teleborsa.it

Iren e FIAT, al via la partnership per la mobilità sostenibile in città con la Topolino - Iren e FIAT insieme per la mobilità sostenibile in città con la Topolino elettrica: offerte dedicate e servizi di ricarica per i cittadini FIAT e Iren Luce Gas e Servizi annunciano una nuova ... affaritaliani.it

La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta alla piscina Stadio Monumentale contro la Pallanuoto Bergamo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.