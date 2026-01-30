Centro scommesse ad Arezzo Tar Toscana conferma chiusura di 15 giorni

La Questura di Arezzo ha deciso di chiudere per 15 giorni un centro scommesse. Il Tar Toscana ha confermato questa decisione, ritenendo che il locale rappresentasse un rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La sospensione entra in vigore immediatamente.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Il Tar Toscana ha confermato la legittimità dei provvedimenti con cui la Questura di Arezzo ha sospeso per quindici giorni l'attività di una sala scommesse, ritenendo che il locale rappresentasse un "rischio concreto per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini". Come riporta Agipronews, nella sentenza, i giudici spiegano che la finalità perseguita dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) "non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale", confermando quindi la natura preventiva e non punitiva della misura.

