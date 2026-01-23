A 17 anni perde 800 euro nel centro scommesse | l'attività chiusa per 10 giorni in provincia di Napoli

Un giovane di 17 anni ha perso 800 euro in un centro scommesse nel napoletano, che è stato chiuso per dieci giorni. La madre del ragazzo si è recata nel locale, causando un alterco con il personale, e ha attirato l’intervento dei carabinieri. La vicenda ha portato a un’attenzione sulla tutela dei minori e sulla regolamentazione delle attività di scommessa nella zona.

La madre del ragazzo si è recata nel centro scommesse e ha litigato con l'impiegata, attirando l'attenzione dei carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

