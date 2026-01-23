A 17 anni perde 800 euro nel centro scommesse | l'attività chiusa per 10 giorni in provincia di Napoli
Un giovane di 17 anni ha perso 800 euro in un centro scommesse nel napoletano, che è stato chiuso per dieci giorni. La madre del ragazzo si è recata nel locale, causando un alterco con il personale, e ha attirato l’intervento dei carabinieri. La vicenda ha portato a un’attenzione sulla tutela dei minori e sulla regolamentazione delle attività di scommessa nella zona.
La madre del ragazzo si è recata nel centro scommesse e ha litigato con l'impiegata, attirando l'attenzione dei carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chiuso un centro scommesse ad Aprilia: “nel locale pregiudicati e attività di spaccio"
Sant’Agnello: minorenne accumula 800€ di debiti per scommesse, chiuso centroA Sant’Agnello, un minorenne di 17 anni ha accumulato 800 euro di debiti a causa di scommesse online.
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morto sul colpo a 25 anni Francesco Iannotta, indagano i carabinieri. - facebook.com facebook
Cremona, camionista di 30 anni perde la vita dopo essere stato sommerso da un carico di mais x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.