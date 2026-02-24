Sanremo 2026 standing ovation per Beppe Vessicchio | l’omaggio che ha commosso il pubblico e la sala stampa

Beppe Vessicchio riceve una standing ovation a Sanremo 2026 dopo un omaggio musicale, perché il suo contributo ha segnato profondamente il Festival. La sala stampa e il pubblico si sono alzati in piedi, applaudendo con entusiasmo, in risposta alla performance che ha ricordato i momenti più belli della sua carriera. Il gesto ha suscitato grandi emozioni tra gli spettatori, che hanno tributato un lungo applauso. La manifestazione continua con grande coinvolgimento generale.

Il primo emozionante omaggio del Festival di Sanremo 2026 è stato dedicato a Beppe Vessicchio, figura simbolo della kermesse e presenza imprescindibile nella storia del Festival. Un filmato ha ripercorso tutte le volte in cui è stato pronunciato «Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio», una frase diventata negli anni un rituale, capace di attraversare generazioni e conduzioni, da Pippo Baudo a Amadeus. Un filo rosso che ha unito stagioni diverse della kermesse, sempre nel segno della sua eleganza musicale e della sua autorevolezza. Prima standing ovation di Sanremo (anche in sala stampa). Per lui è arrivata la prima standing ovation del Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, come sono andate le prove generali tra standing ovation e inevitabili criticheLe prove generali del Festival di Sanremo 2026 si sono svolte il 23 febbraio, con una durata di sei ore, a causa delle molte prove tecniche e delle esibizioni dei cantanti.

I grillini attaccano Beatrice Venezi, ma il pubblico le regala l’ennesima standing ovationDopo Pisa, anche a Trieste il pubblico ha applaudito con entusiasmo Beatrice Venezi.

SANREMO 26: TOCCANTE RICORDO PER VESSICCHIO E COSTANZO, STANDING OVATION ARISTON

Il Festival di Sanremo 2026 omaggia con tanto affetto un’altra figura simbolo del Festival della Canzone più importante d’Italia: Beppe Vessicchio, scomparso nel novembre 2025. Lo fa mettendo insieme una serie di video storici sulla sua carriera svolta al palc - facebook.com facebook

“Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio” non è una semplice frase, è la storia della musica italiana. #Sanremo2026 x.com