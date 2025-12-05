Riforma Farnesina Coronas | Una svolta per le imprese italiane e per l’export

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – “ La riorganizzazione della Farnesina presentata oggi rappresenta una grande opportunità per rilanciare l’economia nazionale e sostenere le nostre imprese sul mercato globale. La nascita di una Direzione Generale per la crescita e la promozione delle esportazioni, accanto a quella tradizionale di politica estera, dimostra che l’Italia intende mettere l’economia e il Made in Italy al centro della sua azione internazionale”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino. “È una rivoluzione della diplomazia economica — prosegue Coronas —: con questa riforma, le nostre aziende non saranno lasciate sole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it