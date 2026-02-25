La Russia invia migranti in Europa tramite tunnel segreti in Bielorussia

Nicolò Filippucci: “Sono un giovane boomer, uso poco i social. Ma sogno un duetto con Giorgia” La guerra ibrida condotta da Putin e Lukashenko contro l'Unione Europea scende letteralmente sottoterra. Le rivelazioni del quotidiano The Telegraph La guerra ibrida condotta da Russia e Bielorussia contro l'Unione Europea scende letteralmente sottoterra. Secondo un'inchiesta del quotidiano britannico The Telegraph, che cita fonti dell'intelligence e della Guardia di Frontiera polacca, il Cremlino starebbe utilizzando specialisti del Medio Oriente per costruire una rete di tunnel sotto il confine polacco-bielorusso, per consentire il passaggio illegale dei migranti in Europa. La Guardia di frontiera polacca ha scoperto quattro di questi tunnel al confine con la Bielorussia nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Today.it

