Russia | media ' Mosca invia migranti in Europa attraverso tunnel segreti'

Londra, 25 feb. (Adnkronos) - La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l'Europa come parte della sua guerra ibrida contro l'Occidente. Lo scrive il Telegraph, citando funzionari polacchi, secondo cui Minsk ha utilizzato specialisti provenienti dal Medio Oriente con “un alto livello di competenza” per progettare tunnel che segnano una nuova escalation nella guerra ibrida del Cremlino contro l'Europa. Secondo gli esperti, è difficile essere sicuri di quali gruppi siano stati coinvolti nella costruzione dei tunnel, ma potrebbero potenzialmente essere i combattenti curdi, lo Stato Islamico e i proxy sostenuti dall'Iran. La Polonia ha inoltre suggerito che la Bielorussia abbia fatto ricorso all'assunzione di misteriosi specialisti mediorientali perché era alla ricerca di metodi nuovi e più ingegnosi per far entrare clandestinamente i migranti attraverso il confine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Media Mosca:oro Iran in volo per RussiaDa quando è iniziata la rivolta in Iran, si sono intensificati i voli di aerei privati da Teheran verso la Russia.

Guerra Ucraina-Russia, autobomba esplode a Mosca. Morto generale Sarvarov, Media: “Ucciso con 300 grammi di tritolo”, news in direttaLe notizie aggiornate sulla guerra tra Russia e Ucraina segnalano un incidente a Mosca, dove un'autobomba ha provocato la morte del generale Sarvarov, ucciso con circa 300 grammi di tritolo.

Ucraina Russia, Zelensky: Trilaterale con Usa e Mosca probabile tra 10 giorni'. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Zelensky: 'Trilaterale con Usa e Mosca probabile tra 10 giorni'. LIVE ... tg24.sky.it

Petroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa, Mosca invia un sottomarino. «Abbordaggio illegale». Tensione al largo della Gran BretagnaMosca ha inviato un sottomarino e altre risorse navali per scortare una petroliera vuota e arrugginita, che è diventata un nuovo punto critico nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia. Lo riporta il ... ilmessaggero.it

