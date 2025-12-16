Lucignano fuoristrada si ribalta in via del Rosario | uomo di 62 anni in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi a Lucignano, un fuoristrada si è ribaltato in via del Rosario. L'incidente ha coinvolto un uomo di 62 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

© Lortica.it - Lucignano, fuoristrada si ribalta in via del Rosario: uomo di 62 anni in ospedale Paura nel primo pomeriggio di oggi a Lucignano, in via del Rosario, dove un incidente stradale ha coinvolto una autovettura tipo fuoristrada che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco durante la marcia. L’allarme è scattato alle 15.00, con l’attivazione del 118 ASL Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti un’ ambulanza infermierizzata di Foiano della Chiana, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo – sede centrale e le forze dell’ordine di Cortona. All’interno del mezzo si trovava il solo conducente, un uomo di 62 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno operato con le attrezzature in dotazione per liberarlo, collaborando con il personale sanitario per l’ immobilizzazione e l’estricazione in sicurezza. Lortica.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fuoristrada si ribalta a Lucignano: automobilista imprigionato nell’abitacolo - Intervento dei Vigili del Fuoco in via del Rosario: l’uomo estratto e affidato ai sanitari, strada chiusa per i rilievi ... msn.com

