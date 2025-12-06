Arezzo, 6 dicembre 2025 – Il Comune di Lucignano i naugura la stagione invernale degli appuntamenti culturali presentando “ Scrittori in Borgo – Winter Edition 2025 ”, un ciclo di quattro incontri letterari che si terranno alla Biblioteca Comunale dal 6 al 20 dicembre. La rassegna, a ingresso libero, porta in paese autori, studiosi e opere che spaziano dalla narrativa contemporanea alla saggistica storica e culturale. Gli incontri con gli autori, sempre all’orario canonico del the, le 17, si aprono domani, sabato 6 dicembre alle 17 con Andrea Vignini e il suo nuovo libro “L’unica cosa che conta”, per proseguire il 13 con Jacopo Maccioni e “Il seme dei papaveri rossi”, mentre il 19 Valentino Minocchi presenta “Lucignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Scrittori in Borgo – Winter Edition 2025” a Lucignano