Idrogeno verde in aree dismesse c’è il bando

È stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria un bando dedicato allo sviluppo dell'idrogeno verde nelle aree dismesse. L'iniziativa mira a promuovere progetti sostenibili e innovativi, favorendo la riqualificazione ambientale e energetica del territorio. Un'opportunità per stimolare investimenti e progresso nel settore delle energie rinnovabili nella regione.

È stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, (serie generale n. 60 supplemento ordinario n. 3 del 10 dicembre 2025) l'avviso pubblico per la presentazione delle domande relative al "Progetto Bandiera", un'iniziativa strategica volta a promuovere la produzione di idrogeno verde e bio-idrogeno in aree industriali dismesse. "Il Progetto Bandiera – sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Francesco de Rebotti – rappresenta per la nostra regione un'importante occasione per investire in tecnologie avanzate e sostenibili, contribuendo concretamente alla transizione energetica e alla valorizzazione del territorio.

