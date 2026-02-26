Romagna le sfide del turismo | Infrastrutture e alberghi garantire una rete efficiente

Il turismo sull’economia della Romagna pesa molto, muove occupazione e orienta investimenti. Ma oggi non basta più vivere di rendita, su quanto fatto nel pur felice passato. Imprese e istituzioni, così, si sono ritrovate per discutere di strategie e scelte operative in un mercato che cambia velocemente. Su questo si è sviluppato il confronto organizzato da Confindustria Romagna, ieri al Grand Hotel di Forlì, con tutte le parti coinvolte chiamate a ragionare su competitività e governance nel settore. "Stiamo vivendo una fase di elementi contrastanti – spiega Mario Riciputi, presidente di Confindustria Romagna in apertura dell’evento –, che ci auguriamo possa aprire un cambiamento importante del turismo dando vita a una spinta di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Acquedotto, lavori conclusi: "Una rete più efficiente"CALCINAIA Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori per il potenziamento della rete idrica a Fornacette.

Una rete di saperi per le sfide del dopo-Unesco: Casa Artusi rinnova il comitato scientificoCasa Artusi rinnova il proprio comitato scientifico e lo trasforma in una vera e propria comunità scientifica, segnando un passaggio significativo...

