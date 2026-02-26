Romagna | eccellenza e innovazione in mostra alla Camac

La Camera di Commercio della Romagna visita la sede di Camac: un incontro tra istituzioni e innovazione La Camera di Commercio della Romagna ha fatto tappa oggi alla sede della Camac srl – Industria Moda, nell’ambito del ciclo di incontri Imprese e Territorio. L’iniziativa, volta a conoscere da vicino le realtà produttive locali, ha il presidente Carlo Battistini e il segretario generale Fabrizio Schiavoni impegnati in un tour operativo presso uno dei punti di riferimento internazionali del settore dell’abbigliamento di fascia medio-alta. La visita, che si è conclusa con un approfondito esame dei processi produttivi, sottolinea l’importanza strategica dell’azienda nel tessuto economico locale e la sua capacità di innovazione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

