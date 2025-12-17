Meravigliosa ma quanto durerà?’ | Roma si divide sulla nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali
L'inaugurazione della nuova stazione Colosseo-Fori Imperiali sulla Metro C di Roma ha suscitato entusiasmo tra cittadini e visitatori, attratti dalla sua bellezza. Tuttavia, accanto all'entusiasmo sono emersi anche dubbi e domande sulla durata e l'efficacia di questa moderna aggiunta alla rete metropolitana della città.
L’inaugurazione della Metro C a Roma e della meravigliosa fermata Colosseo-Fori Imperiali ha colpito subito il cuore dei romani più veraci e di tutti gli amanti della Città Eterna ma, come spesso accade, accanto agli entusiasmi sono venuti fuori anche tantissimi interrogativi. E non c’entra tanto il fatto che l’opera sia stata attesa così a lungo, né che sia stata inaugurata a ridosso delle feste, quanto piuttosto una domanda fatidica: riuscirà la bellissima fermata della Metro C a resistere al tempo, all’uso e alle contraddizioni della città? LEGGI ANCHE: ‘Primavera Romana’: Adel Abdessemed e «l’estasi della solitudine» Inaugurazione Metro C nel cuore archeologico di Roma: la fermata Colosseo-Fori Imperiali è meravigliosa ma fa già discutere. 🔗 Leggi su Funweek.it
