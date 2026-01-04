La Roma valuta nuove opzioni per rinforzare la difesa, con Vavro come possibile soluzione. Massara sta considerando un’alternativa a basso costo per rispondere alle esigenze di Gasperini, in un mercato in continua evoluzione. L’obiettivo è rafforzare la squadra in modo efficace e tempestivo, garantendo sostenibilità economica e compatibilità tecnica.

La Roma accelera sul mercato, consapevole che l’organico a disposizione di Gian Piero Gasperini necessita di interventi mirati e immediati. Se l’attacco resta il reparto prioritario su cui concentrare energie e risorse, anche la difesa ha iniziato a lanciare segnali d’allarme difficili da ignorare. Le assenze contemporanee di Ndicka, unite alle squalifiche di Hermoso e Mancini, hanno infatti ridotto al minimo le rotazioni nel pacchetto arretrato, lasciando scoperti ruoli chiave in un momento delicato della stagione. In questo contesto, Frederic Massara si sta muovendo con attenzione ma anche con una certa urgenza, valutando profili che possano garantire affidabilità senza stravolgere i piani economici del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, idea Vavro per la difesa: Massara valuta l’alternativa low cost

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: contatti continui per Cancelo, c’è l’alternativa low cost sulla fascia destra! Muharemovic per la difesa?

Leggi anche: Calciomercato, l’ultima idea del Milan per la difesa porta la firma di Moncada: low cost ma esperto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juve-Roma, difesa da reinventare e cambi in vista per Spalletti: cosa può succedere - Non è una rivoluzione, ma un aggiustamento: la difesa a quattro è un’idea che frulla da tempo nella testa di Luciano ... tuttosport.com

Roma, Fazio: 'Difesa a 3 o 4? Gioco ovunque pur di giocare' - Queste le sue parole: «Non sono stato solo io a crescere dalla gara d’andata contro la Fiorentina a oggi, ... calciomercato.com

Calciomercato Roma Attesa per Raspadori: idea Freuler in mezzo IL MESSAGGERO Manca poco, anzi pochissimo per l'arrivo di Raspadori. Questione di giorni: ieri i contatti tra Massara e gli agenti sono stati continui per definire l'accordo. La richiesta di J - facebook.com facebook

Calciomercato Roma, idea Gudmundsson: può arrivare in prestito #ASRoma x.com