Juventus-Yildz | ufficiale il rinnovo fino al 2030

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale con Yildiz fino al 2030. La trattativa si era fatta insistente negli ultimi giorni, e ora è arrivata la conferma. Il giovane attaccante continuerà quindi a vestire la maglia bianconera per altri sette anni. La società punta molto su di lui e spera che possa contribuire a riportare i successi in Italia e in Europa.

La notizia circolava da diversi giorni e oggi è arrivata la conferma: la storia Juventus-Yildiz proseguirà ufficialmente fino al 2030. La conferma è arrivata dall’ad bianconero, Damiano Comolli, che ha sottolineato come il rinnovo del talento turco sia la base per riportare in alto la squadra. JUVENTUS-YILDIZ: LE CIFRE DEL RINNOVO Nonostante la corte dei top team europei, tra cui Manchester United, Chelsea e Real Madrid, il numero 10 bianconero ha scelto di legarsi per altri quattro anni al club dove è giunto dal Bayern Monaco nel 2022 e dove si è consacrato, collezionando 115 partite e 25 gol. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

La Juventus ha rinnovato il contratto a Kenan Yildiz fino al 2030.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

