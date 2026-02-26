“Famo a capisse!”. Così la nuova campagna realizzata nell’ambito delle iniziative congiunte tra il Roma Bar Show e Roma Capitale, per promuovere una cultura del bere consapevole, informata e responsabile, senza rinunciare alla qualità, al piacere e alla socialità. La campagna “Bere responsabile: famo a capisse” – lanciata diffusamente in tutta la città dal 23 Febbraio 2026 – ha avviato ufficialmente i programmi che accompagneranno, attraverso il circuito di affissioni e schermi LED del Comune di Roma, i cittadini verso la nuova manifestazione del 14 e 15 settembre 2026. Nata dalla volontà di parlare in modo diretto e contemporaneo a... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, la campagna del Comune per il bere consapevole – Le foto

