Tempo di lettura: 2 minuti Dal prossimo 6 dicembre fino al 3 gennaio 2026, il Comune di Napoli promuove quattro incontri con la cittadinanza per favorire percorsi di adozione consapevole dei cani ospiti presso il centro comunale di accoglienza di via Janfolla, La Collina di Argo. L’iniziativa “Un trovatello sotto l’albero” è organizzata dal Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio e dal Servizio Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro, che insieme gestiscono la struttura ed accolgono con cura i cani del centro senza una casa. Gli incontri avranno luogo dalle ore 10:30 alle ore 12:30 in diversi giorni: Piazza San Pasquale il 6 dicembre 2025;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Un trovatello sotto l’albero”, la campagna del Comune per favorire le adozioni dei cani durante le feste