Roma Juve, Bremer verso il rientro da titolare all’Olimpico. Da valutare Kalulu, uscito malconcio dalla sfida contro il Galatasaray. Le ultime.. Il clima attorno alla Continassa è di quelli elettrici, tipico dei momenti in cui una stagione scivola su un crinale pericolosissimo. L a prossima sfida Roma Juve non è formalmente una finale, ma il peso specifico dei punti in palio all’Olimpico la rende un vero e proprio scontro da dentro o fuori. Uno dei nodi più intricati che Luciano Spalletti dovrà sciogliere riguarda la porta. Dopo la serata europea, per domenica resta il dubbio sul portiere: Perin verso un’altra chance? L’ex Monza, Di Gregorio, ha vissuto un periodo di appannamento mentale e il tecnico dovrà valutare se il turno di riposo sia stato sufficiente per restituirgli la necessaria serenità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Juve, Spalletti deve valutare questo giocatore per la trasferta dell’Olimpico. Le ultimissime sui bianconeri

Leggi anche: Malen Juve, i bianconeri sfidano un altro club di Serie A per il giocatore dell’Aston Villa. Le ultimissime sulla trattativa

Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri battono anche la Roma e salgono ancora in classifica, le parole di Spalletti dopo il matchdi Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Juve-Roma 2-1, Spalletti su Zhegrovra e l'equilibrio della squadra

Temi più discussi: Spalletti, la Juve come l'Italia: c'è il rischio che gli sfugga di mano...; Roma-Juve da Champions, tiri, possesso, pressing: tutti i numeri di Gasperini e Spalletti; Rinnovo Spalletti priorità Juve a prescindere dalla Champions: c'è placet di Elkann, dopo la Roma...; Galatasaray e Roma, per Juve e Spalletti sono i giorni decisivi.

Roma-Juve da Champions, tiri, possesso, pressing: tutti i numeri di Gasperini e SpallettiI dati fotografano una mentalità offensiva che va oltre il numero di gol: i giallorossi cercano la spinta decisiva ... corrieredellosport.it

Juve, ora un altro crocevia: c’è la Roma, Bremer caldo per l’Olimpico e Koopmeiners per forza in mezzoSpalletti dopo l’eliminazione in Champions avrà un’altra partita decisiva: contro i giallorossi resta anche il dubbio portiere mentre Cambiaso tornerà tra i titolari. Tutti gli aggiornamenti in vista ... tuttosport.com

Sinceri: che sensazioni avete per ROMA-JUVE dopo la notte di Champions - facebook.com facebook

ROMA-JUVE. Mi ritorni in mente… 14 maggio 2017: volevano festeggiare lo scudetto all’Olimpico. Finì 3-1. E segnò Nainggolan. Orgoglio, cuore, Sud che spinge... #ASRoma #Roma #asr #RomaJuventus #MiRitorniInMente #Nainggolan #SerieA x.com