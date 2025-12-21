Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri battono anche la Roma e salgono ancora in classifica le parole di Spalletti dopo il match
Seguiamo insieme le ultime novità dalla Juventus, con aggiornamenti in tempo reale sulle partite e le dichiarazioni ufficiali. Oggi, i bianconeri hanno ottenuto una vittoria importante contro la Roma, consolidando la posizione in classifica. Di seguito, le parole di Spalletti dopo il match.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 20 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 19 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 18 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 16 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 dicembre 2025. Conferenza stampa Spalletti post Juve Roma: le sue dichiarazioni.
Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium! Decidono le reti di Conceicao e Openda - Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16a giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima f ... juventusnews24.com
Juventus-Roma 2-1. Seconda vittoria consecutiva per Spalletti grazie alle reti di Conceicao e Openda - Seconda vittoria consecutiva per la Juve che batte la Roma e sale a - tuttojuve.com
Juventus-Roma 2-1: video, gol e highlights - La Juventus trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e, dopo il Bologna, batte anche la Roma, che esce ancora sconfitta da uno scontro diretto. sport.sky.it
