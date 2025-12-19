Juve-Roma assenza pesantissima | fuori dai convocati
Domani sera si accendono i riflettori su Juve-Roma, una delle sfide più attese della stagione. Tuttavia, l’assenza di un protagonista di rilievo rischia di cambiare gli equilibri in campo, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza a un match già di per sé ricco di emozioni e aspettative. La partita si preannuncia ancora più avvincente, con il focus rivolto su come le squadre sapranno adattarsi a questa assenza pesante.
Niente Juve-Roma domani sera: uno dei protagonisti più attesi salterà la super sfida della sedicesima giornata. Juventus e Roma si avvicinano a grandi passi alla gara più attesa di questo turno di campionato: domani sera, alle ore 20:45, c’è il fischio d’inizio tra la quarta e la quinta forza di Serie A. Quattro i punti di distacco tra le due squadre: i bianconeri, in caso di successo, accorcerebbero lo svantaggio a una sola lunghezza, mentre i giallorossi hanno l’occasione di scappare e di allungare in ottica qualificazione Champions. Spalletti e Gasperini (Ansa) – Calciomercato.it Juve-Roma che non vedrà in campo uno dei calciatori più attesi e al contempo discussi dell’ultimo periodo, ovvero Artem Dovbyk. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
