Il rettangolo verde dell’ Olimpico non sarà l’unico teatro dello scontro tra Roma e Juventus. Mentre le due compagini si contendono punti vitali per l’accesso alla Champions League 2026-2027, dietro le quinte si consuma una partita diplomatica e strategica per due profili che potrebbero cambiare maglia a parametro zero. I riflettori della congiuntura di mercato sono puntati su Zeki Celik, l’esterno turco in uscita dalla Capitale, e Marcos Senesi, il centrale argentino del Bournemouth pronto al grande salto nel calcio italiano. La situazione legata a Celik appare come un’impasse economica difficilmente risolvibile per i giallorossi. Le pretese dell’entourage del calciatore, che chiede circa 3,8 milioni di euro per il rinnovo, sono state bollate come insostenibili dal club capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Juve, duello di mercato oltre la Champions: Celik e Senesi infiammano l’asse Torino-Trigoria

Roma, riecco Senesi: duello di mercato con la Juventus per l’argentinoRitorno di fiamma improvviso a Trigoria per un profilo mai realmente uscito dai radar: la Roma ha riallacciato i contatti per Marcos Senesi.

Sull’asse Roma-Torino: la Juventus blocca Celik a parametro zeroIl mercato della Juventus per la stagione 2026/27 entra prepotentemente nel vivo con un’operazione d’anticipo che profuma di colpo strategico.

Temi più discussi: Duello per Senesi, la Roma irrompe sulla scena. Piace anche alla Juventus: tutti i dettagli; Senesi, la Roma spinge per il primo colpo dell'estate: ecco come può arrivare a giugno; Tra Inter e Juve duello politico su Rocchi; Il peso della Champions e quello dell’orgoglio.

Roma-Juventus, sfida tra numeri 10: il duello Dybala-Yildiz vale la ChampionsRoma-Juventus sarà sempre una delle sfide più attese del nostro campionato. All’Olimpico in palio ci sarà una fetta a dir poco importante di qualificazione alla prossima Champions League. Tantissimi g ... sportcafe24.com

Poku Juve, gli emissari della società studiano attentamente il profilo del ragazzo in vista delle prossime e fondamentali mosse per l’estatePoku Juve, gli emissari della società studiano attentamente il profilo del ragazzo in vista delle prossime e fondamentali mosse per l’estate La Juventus non vuole assolutamente perdere tempo prezioso ... juventusnews24.com

Roma-Juventus 1-2 : Causio in azione nel secondo tempo. - facebook.com facebook

ROMA-JUVE. Mi ritorni in mente… 14 maggio 2017: volevano festeggiare lo scudetto all’Olimpico. Finì 3-1. E segnò Nainggolan. Orgoglio, cuore, Sud che spinge... #ASRoma #Roma #asr #RomaJuventus #MiRitorniInMente #Nainggolan #SerieA x.com