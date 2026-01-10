Dopo l’errore di Nicolae Stanciu dal dischetto a San Siro, sono emerse polemiche e tensioni sui social del Genoa. Tra discussioni sul rigore sbagliato e accuse sul presunto tranello della buca di Pavlovic, sono arrivati anche insulti razzisti e minacce di morte, coinvolgendo alcuni tifosi e commentatori. Questa situazione evidenzia come le partite possano scatenare reazioni forti, anche fuori dal campo.

Numerosissimi insulti razziali e anche auguri di morte da parte di molti tifosi del Genoa hanno travolto i social del club rossoblù dopo l’errore dal dischetto di Nicolae Stanciu (nella foto) al 99’ della sfida con il Milan. Il club è stato costretto a rimuovere i commenti ai post e ieri si è espresso con un comunicato nel quale "condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del club. Come da consuetudine il club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati". Ha fatto discutere quanto ha fatto il rossonero Pavlovic prima del tiro sbagliato dall’attaccante romeno, essendo il rossonero andato a calpestare il dischetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa, per il rigore sbagliato a San Siro: fa discutere il tranello della buca di Pavlovic. Insulti razzisti e minacce di morte a Stanciu

