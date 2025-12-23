Sferra una testata ad un agente della polizia locale arrestato

Un uomo di 73 anni di Padova ha reagito con fermezza a un’autoferma della Polizia locale, che aveva imposto un fermo amministrativo alla sua Fiat Punto. Inizialmente si era pensato a una semplice sanzione, ma l’atteggiamento dell’uomo ha portato a un confronto più acceso, culminato con l’arresto. La vicenda evidenzia come anche situazioni di normalità possano degenerare in episodi di tensione con le forze dell’ordine.

Si sarebbe chiuso tutto con una sanzione amministrativa, ma un uomo di 73 anni di Padova ha mal digerito la paletta della Polizia locale che ha imposto l'alt alla sua Fiat Punto. E' successo tutto oggi 23 dicembre alle 16 in via Cavallotti a Padova. Al Bassanello una pattuglia ha visto la manovra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Agente della polizia locale denunciato per peculato Leggi anche: Inseguimento a Como: trascina con l’auto un agente della Polizia locale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cosenza, testata in pieno volto ad un agente di Polizia locale. Fermato un uomo - Il centro cittadino ancora teatro di violenza, un 38enne urinava per strada come se niente fosse ... cosenzachannel.it

Aggressione nel carcere di Monza: detenuto sferra un pugno a un agente della Penitenziaria - Monza, 26 agosto 2025 – Un’altra aggressione alla casa circondariale di Monza, dove ieri un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto. ilgiorno.it

Agente colpito con una testata al volto da un detenuto: aggressione nel carcere minorile di Airola - Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto, ieri, nel carcere minorile di Airola, nella provincia di Benevento. fanpage.it

Arresto in diretta #carabinieri #polizia #italia

De Laurentiis e Conte, la Napoli antipatica che sferra calci, si fa rispettare e vince. Così lontana dalla città che si è piegata al luogo comune, asservita al turismo da bed and breakfast che mostra come bere la limonata a cosce aperte. Di Massimiliano Gallo Lim - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.