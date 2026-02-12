Roma Dybala c’è | doppio ok per il Napoli Ancora out Soulé

Questa mattina a Trigoria, Paulo Dybala e Robinio Vaz si sono sottoposti alla seconda sessione di allenamento consecutiva senza problemi. Entrambi hanno svolto tutto il lavoro con i compagni e sembrano pronti a scendere in campo domenica al Maradona, dove la Roma affronta il Napoli. Restano ancora fuori Soulé, che non si è ancora ripreso completamente.

Paulo Dybala e Robinio Vaz blindano la loro presenza per il posticipo di domenica al Maradona. Il tandem offensivo della Roma ha completato oggi il secondo test consecutivo con il resto dei compagni a Trigoria, confermando il pieno recupero clinico e agonistico. Una notizia vitale per Gian Piero Gasperini, che potrà contare sull’estro dell’argentino e sulla fisicità del portoghese per scardinare la difesa del Napoli di Antonio Conte nello scontro diretto in chiave Champions League. Permane invece l’incertezza intorno alle figure di Mario Hermoso e Matías Soulé. Entrambi i calciatori sono stati confinati a una sessione di lavoro personalizzato, con lo staff medico giallorosso impegnato in un monitoraggio costante per decidere se autorizzare la convocazione nelle prossime 24 ore.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Approfondimenti su Dybala Roma

La Roma si prepara a sfidare il Napoli con Dybala in campo, pronto a dare il suo contributo.

La Roma si prepara per la sfida contro il Napoli con buone notizie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dybala Roma

Argomenti discussi: Roma, Dybala e Pellegrini spalle al muro: taglio dello stipendio del 50% o sarà addio; Dybala gioca Napoli-Roma? Le condizioni dell'argentino dopo l'infortunio in vista del big match; Il monte ingaggi e gli stipendi della Roma 2024/2025 | DAZN News IT; Rinnovo a rischio per Dybala e Pellegrini: la Roma punta ad abbassare il monte ingaggi.

Napoli-Roma, Dybala titolare sì o no? C’è la decisione di GasperiniDybala titolare sì o no in vista della sfida tra Napoli-Roma della 25^ giornata? La sensazione è che Gasperini ... fantamaster.it

Da Roma: Dybala titolare a Napoli, Koné si spera in panchina. Angelino ha perso tanti chiliIl giornalista vicino alle vicende della Roma, Francesco Balzani, si è soffermato sulle possibili scelte di Gasperini per il match di Napoli. areanapoli.it

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è tornato ad allenarsi oggi in gruppo in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli Dopo l’infortunio muscolare l’argentino è pronto a tornare a giocare già dal primo minuto, come svela sul proprio - facebook.com facebook

#Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala in gruppo, migliora anche Robinio Vaz x.com