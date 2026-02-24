Roma poker al Montespaccato e ansia Juve | Dybala e Soulé ancora a parte

La vittoria della Roma contro il Montespaccato, con un punteggio di 4-0, deriva dalla brillante prestazione dei giocatori di Gasperini, che hanno dominato l’amichevole a Trigoria. Dybala e Soulé sono rimasti a parte, suscitando preoccupazioni tra i tifosi. La squadra si prepara così alla prossima sfida ufficiale, concentrando gli sforzi su miglioramenti tattici e fisici. Lo staff tecnico monitora con attenzione la condizione dei principali attaccanti.

© Sololaroma.it - Roma, poker al Montespaccato e ansia Juve: Dybala e Soulé ancora a parte

La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma e, dopo il perentorio 3-0 rifilato alla Cremonese, travolge in amichevole il Montespaccato per 4-0 nel test pomeridiano a Trigoria. Le reti portano la firma di un ispiratissimo Lorenzo Venturino, seguito dai sigilli di Tsimikas, El Aynaoui e del giovane Arduini, a conferma di una condizione corale eccellente nonostante le rotazioni forzate. Tuttavia, la vittoria nel test con il club di Serie D non cancella lo stato di allerta massima in vista del big match contro la Juventus: restano infatti ancora a parte i pezzi pregiati Dybala, Soulé, Hermoso, Dovbyk e Ferguson, con lo staff medico impegnato in una corsa contro il tempo per garantire al tecnico almeno una risorsa offensiva di livello per domenica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per SouléLa Roma si prepara per la sfida contro il Napoli con buone notizie. Roma al buio: Dybala e Soulé ancora k.o., per Ferguson torna l’incubo operazioneA Roma, Dybala e Soulé sono ancora fermi per infortunio, mentre Ferguson affronta il ritorno di un’operazione che lo ha messo ko più volte. JUVE ROMA È PARI, NO ALLORA È DISPARI DYBALA VS OPENDA MOMBLANO PESCE Argomenti correlati Il Montespaccato è vivo! Manita del Trastevere, poker dell'Unipomezia; Il Montespaccato tiene testa alla Nocerina. Trigoria, poker al Montespaccato in amichevole: in gol anche VenturinoSeduta regolare, invece, per chi non ha partecipato alla partita ... msn.com Trigoria, test amichevole nel pomeriggio per la Roma contro il MontespaccatoLa squadra torna in campo dopo il giorno di riposo post vittoria contro la Cremonese. Un'occasione per inserire minuti nelle gambe contro la squadra di Serie D ... ilromanista.eu Bernardo Difonzo, autore di un poker di reti nella gara secca di Roma vinta contro la Lazio per la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, torna sulla sconfitta di... Leggi l'articolo - facebook.com facebook Trigoria, poker della Roma all'Atletico Lodigiani in amichevole - FOTO GALLERY #ASRoma x.com