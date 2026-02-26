Roma | finti affitti di case per Giubileo truffa milionaria 3 misure cautelari e 19 indagati

Scoperta una truffa da oltre un milione di euro a Roma: 19 indagati coinvolti in un sistema di frode per locazioni brevi. Una truffa di notevoli dimensioni, che supera il milione di euro, è stata recentemente scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Roma. Questa frode era basata sulla pubblicazione di annunci falsi riguardanti appartamenti per locazioni brevi e camere in bed and breakfast situati nella capitale. Gli annunci, in realtà inesistenti o non disponibili per gli inserzionisti, erano indirizzati principalmente a turisti, sia italiani che stranieri, in vista dell’imminente Giubileo. Tre persone sono state colpite da una misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, poiché ritenute i promotori della truffa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

