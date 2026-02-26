Roma finti affitti per il Giubileo | 19 indagati

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale che dispone dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone indagate per i reati di truffa e riciclaggio. L’indagine, condotta dalla Compagnia di Velletri e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha fatto emergere una truffa milionaria il cui sistema si basava sulla pubblicazione, su siti e piattaforme online, di annunci relativi ad appartamenti per locazioni brevi e camere in bed e breakfast a Roma, in realtà inesistenti o non nella disponibilità degli inserzionisti. Le offerte erano rivolte in particolare a turisti, anche stranieri, intenzionati a soggiornare nella Capitale in vista del Giubileo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

