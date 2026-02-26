I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale che dispone dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone indagate per i reati di truffa e riciclaggio. L’indagine, condotta dalla Compagnia di Velletri e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha fatto emergere una truffa milionaria il cui sistema si basava sulla pubblicazione, su siti e piattaforme online, di annunci relativi ad appartamenti per locazioni brevi e camere in bed e breakfast a Roma, in realtà inesistenti o non nella disponibilità degli inserzionisti. Le offerte erano rivolte in particolare a turisti, anche stranieri, intenzionati a soggiornare nella Capitale in vista del Giubileo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, finti affitti per il Giubileo: 19 indagati

Crisi degli affitti brevi dopo il Giubileo: proprietari in fuga, prezzi destinati a calareMolti proprietari di casa di Roma lasciano gli affitti brevi per tornare a contratti a lungo termine.

Soldi in cambio di sentenze favorevoli su finti incidenti: indagati 7 tra Giudici di Pace e avvocatiSei professionisti, di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, sono stati interdetti dal pubblico ufficio e dall'esercizio della professione per un...

Discussioni sull' argomento GDF - GUARDIA DI FINANZA * ROMA: I FINTI AFFITTI PER IL GIUBILEO. LA TRUFFA DA 1 MILIONE DI EURO, LE 3 MISURE CAUTELARI E I 19 INDAGATI PER TRUFFA E RICICLAGGIO.; Roma: finti affitti di case per il Giubileo, scoperta truffa da oltre un milione di euro.

GDF – GUARDIA DI FINANZA * «ROMA: I FINTI AFFITTI PER IL GIUBILEO. LA TRUFFA DA 1 MILIONE DI EURO, LE 3 MISURE CAUTELARI E I 19 INDAGATI PER TRUFFA E RICICLAGGIO.»GdiF ROMA: FINTI AFFITTI PER IL GIUBILEO. TRUFFA DA OLTRE UN MILIONE DI EURO, TRE MISURE CAUTELARI E 19 INDAGATI TRUFFA E RICICLAGGIO ... agenziagiornalisticaopinione.it

Crisi degli affitti brevi dopo il Giubileo: proprietari in fuga, prezzi destinati a calareL'effetto Giubileo è già finito e potrebbe essere una buona notizia per chi cerca casa. Più della metà degli immobili messi sul mercato degli affitti brevi di Roma nel corso del 2024, in previsione ... fanpage.it

ATTENZIONE ROMA EST! Quante volte sentiamo parlare di truffe online, finti SMS, chiamate sospette, SPID violati, profili hackerati Basta paura. È il momento di imparare a difendersi davvero. 3 MARZO 2026 – ORE 17:00 Via Mamoiada 16 – R - facebook.com facebook

La Nostra Roma È Noi Romanisti Abbiamo Sempre Vinto Poco Questo È Vero Ma Quando Abbiamo Vinto Abbiamo Vinto Con Onestà Sincerità Lealtà E Soprattutto Con Merito A Differenza Dei Finti Moralisti Che Rubano Dalla Fondazione E Da Chi Ha Ripres x.com