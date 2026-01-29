Soldi in cambio di sentenze favorevoli su finti incidenti | indagati 7 tra Giudici di Pace e avvocati

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei giudici di pace e avvocati di Santa Maria Capua Vetere sono finiti sotto inchiesta. Sono stati interdetti dal pubblico ufficio e dalla professione per un anno, mentre uno di loro è stato arrestato. L’accusa riguarda un giro di soldi in cambio di sentenze favorevoli su finti incidenti. Le indagini sono ancora in corso.

Sei professionisti, di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, sono stati interdetti dal pubblico ufficio e dall'esercizio della professione per un anno, mentre uno è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere

Finti incidenti per riscuotere i soldi delle assicurazioni, erano truffe. Condannate 35 persone con pene fino a 140 anni

Il tribunale di Ancona ha condannato 35 persone per una serie di truffe alle assicurazioni, commesse attraverso finti incidenti e lesioni gonfiate.

Castel Volturno, indagati Zannini e il sindaco: appalti, soldi e anche un maiale in cambio del voto

A Castel Volturno, il consigliere regionale Zannini e il sindaco Pasquale Marrandino sono coinvolti in un'inchiesta riguardante presunti appalti, questioni di finanziamenti pubblici e un episodio di voto di scambio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere

Argomenti discussi: Il Donetsk in cambio di garanzie e soldi: l'offerta di Trump e il dilemma di Zelensky, nell'ora più drammatica; Rapinano una coppia in strada a Milano, poi chiedono sesso e soldi alla donna per restituire la refurtiva; Corruzione negli uffici del Genio Civile di Roma: soldi in cambio di concessioni edilizie e sanatorie; Lo scongelamento dei beni negli Usa in cambio di soldi per Gaza: così Putin tratta l'ingresso nel Board di Trump.

soldi in cambio diVoti in cambio di soldi, in un caso anche un maialeAvviso di conclusione indagini per nove persone: tra loro due sindaci e il consigliere regionale Zannini, già destinatario di una richiesta di arresto ... rainews.it

soldi in cambio diVoto di scambio, indagati il consigliere di Forza Italia e due sindaci. La compravendita in un bar e un dono particolare: un maialeSecondo quanto ricostruito, durante la campagna elettorale per le comunali del 2024 sarebbe stato allestito un banchetto all'interno di un bar: lì sarebbero stati convocati gli elettori che, in cambio ... today.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.