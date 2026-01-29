Soldi in cambio di sentenze favorevoli su finti incidenti | indagati 7 tra Giudici di Pace e avvocati

Sei giudici di pace e avvocati di Santa Maria Capua Vetere sono finiti sotto inchiesta. Sono stati interdetti dal pubblico ufficio e dalla professione per un anno, mentre uno di loro è stato arrestato. L’accusa riguarda un giro di soldi in cambio di sentenze favorevoli su finti incidenti. Le indagini sono ancora in corso.

Il tribunale di Ancona ha condannato 35 persone per una serie di truffe alle assicurazioni, commesse attraverso finti incidenti e lesioni gonfiate.

A Castel Volturno, il consigliere regionale Zannini e il sindaco Pasquale Marrandino sono coinvolti in un'inchiesta riguardante presunti appalti, questioni di finanziamenti pubblici e un episodio di voto di scambio.

