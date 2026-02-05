Crisi degli affitti brevi dopo il Giubileo | proprietari in fuga prezzi destinati a calare

Dopo il Giubileo, molti proprietari di case a Roma scelgono di abbandonare gli affitti brevi. Preferiscono tornare ai contratti a lunga durata, lasciando il mercato degli affitti temporanei in crisi. La fuga dei proprietari potrebbe far scendere i prezzi delle case in città.

Il mercato immobiliare di Bergamo registra segnali contrastanti: da un lato, il settore residenziale cresce con un aumento del 4% nelle compravendite, mentre dall’altro si evidenziano criticità negli affitti brevi e nella crisi dei negozi.

Crisi degli affitti brevi dopo il Giubileo: proprietari in fuga, prezzi destinati a calareL'effetto Giubileo è già finito e potrebbe essere una buona notizia per chi cerca casa. Più della metà degli immobili messi sul mercato degli affitti brevi di Roma nel corso del 2024, in previsione ... fanpage.it

Affitti brevi a Roma, finito lo stress del Giubileo chiude un b&b su dueIl Giubileo ha evidenziato le fragilità del mercato dei b&b: circa il 50% dei proprietari ha chiuso le strutture turistiche. La scarsa domanda dei pellegrini e la gestione complessa hanno reso l’affit ... italiaatavola.net

